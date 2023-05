Perugia spera ancora nella B | decide ultima giornata

(Di sabato 13 maggio 2023) Si definirà il 19 maggio, nell'di Serie B, il futuro delreduce dalla sconfitta per 3 - 2 a Venezia e ora a forte rischio retrocessione in Lega pro. Quasi salva invece la ...

Altra situazione quella del, terzultimo con 36 punti. I grifoni precedono le già retrocesse in Lega Pro Benevento e Spal (35 punti). Per centrare i play out e puntare alla permanenza in B, i ...ilche pur sconfitto 3 - 2 a Venezia è a - 3 dal Brescia che può ancora raggiungere all'ultimo turno, che sarà contro il Benevento per gli umbri e a Palermo i lombardi. Sugli altri ...... allo Stadio 'Pier Paolo Penzo', il Venezia affronterà ilper la penultima giornata del ... Da un lato ce n'é una cheancora nei playoff, dall'altro ce n'è un'altra che vuole ancora credere ...

Benevento e Spal retrocedono in C, il Perugia spera ancora. Bari, terzo posto blindato La Gazzetta dello Sport

Si definirà il 19 maggio, nell'ultima giornata di Serie B, il futuro del Perugia reduce dalla sconfitta per 3-2 a Venezia e ora a forte rischio retrocessione in Lega pro. Quasi salva invece la Ternana ...Sono arrivati i primi verdetti di questa Serie B. Il Benevento e la SPAL sono retrocesse in Serie C.Inutile la vittoria interna dei campani sul Modena per 2-1. Fatale invece la sconfitta per gli ...