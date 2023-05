PERONI TOP10 | SEMIFINALI DI RITORNO AL VIA | AL BATTAGLINI SFIDA TRA FEMI-CZ ROVIGO E HBS COLORNO

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma – Si riparte dal 19 a 14 del match di andata, un 4 a 1 in classifica che dalle parti dista tenendo alta la febbre per quella che sarebbe la prima Finale Scudetto del Club parmense, e dall’altra richiamerà tutto il popolo rossoblu sulle tribune del “” per sostenere la squadra verso il medesimo obiettivo. I padroni di casa devono rimontare il gap di cinque punti maturato nella parte finale della gara di andata, che ha confermato la solidità mentale del XV allenato dall’ex di lusso, Umberto Casellato, di fronte ad un complesso protagonista di una stagione chiusa da capolista a quota 71 punti. “Siamo consapevoli che in Gara 1 non abbiamo fatto la prestazione che volevamo”, commenta il coach rossoblù Alessandro Lodi. “Ci sentiamo pronti per affrontare ilmettendo in campo l’attitudine indispensabile per ...

Rugby con ile molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi. Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il ...Il Petrarca supera 22 - 17 in trasferta il Valorugby Emilia nella seconda semifinale di andata dei play - off del. La squadra guidata da Andrea Marcato " dopo aver raggiunto il massimo vantaggio sul 22 - 0 " è riuscita a gestire il risultato in proprio favore nel finale di partita centrando un ...Va al Colorno il primo round della prima semifinale play - off del. La squadra guidata da Casellato nella gara di andata ha superato tra le mura amiche 19 - 14 Rovigo in un match molto equilibrato. Sblocca il risultato la squadra di casa che alla prima ...

PERONI TOP10, LE SEMIFINALI SONO COLORNO v ROVIGO E ... Agenparl

Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C Playoff 2 Turno e Basket Serie A (anche su DAZN), Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato i ...ROVIGO - La FemiCz Rovigo è pronta a fare tredici. Non al Totocalcio, ma nel numero di finali scudetto raggiunte in campionato. Sarà ...