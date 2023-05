' Per anni ho subito abusi in seminario' | la rivelazione di padre Paolo Contini ai fedeli

(Di sabato 13 maggio 2023) Una "confessione" choc. Ma stavolta non sono stati ia raccontarla al parroco, bensì il sacerdote nella chat della parrocchia. Come riportano le edizioni online di Unione Sarda e Nuova Sardegna ...

Frasile maestre dell'asilo. I bambini dai tre ai cinquefrequentano l'asilo e qui conoscono altri bambini, si iniziano a relazionare con degli adulti che non conoscono e ricevono le prime ......ottobre compie 100: riportare la Turchia allo status di grande potenza e garantirne la centralità nel Mediterraneo allargato, riservandosi un ruolo di ponte tra Occidente e Oriente. Abbonati...A Milano, un giovane di 25originario dello Sri Lanka è stato denunciatoatti osceni dalla Polizia Ferroviaria. Gli agenti hanno individuato il ragazzo a bordo di un treno regionale diretto a Chiasso, dopo che si era ...

Guida l'auto per 50 anni senza aver mai conseguito la patente, 68enne scoperta a un posto di blocco Fanpage.it

Il capoluogo è tornato in possesso del Cinema Teatro di via Matteotti e, dopo anni di stop a causa di problemi di stabilità, da ieri mattina potrà esser sfruttato per tutta una serie di eventi non ..."Da sabato 5 giugno, primo giorno di apertura delle prenotazioni sul portale regionale – scrive Asl Toscana Sud Est – sono 4.401 i maturandi, tra i 18 e i 20 anni, che hanno fissato l’appuntamento per ...