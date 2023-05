Pentathlon | Coppa del Mondo Sofia 2023 | decimo posto per Alessandra Frezza

(Di sabato 13 maggio 2023)(Aeronautica Militare) centra nuovamente la top ten nelladeldimoderno: dopo l’ottavoottenuto ad Ankara, arriva la decima posizione raggiunta oggi a, in Bulgaria, sede della quarta ed ultima tappa prima delle Finali. Nell’ultimo atto femminile, la vittoria va alla britannica Kerenza Bryson, prima con 1400 punti, davanti alla sudcoreana Seong Seungmin, seconda a quota 1393, ed alla lituana Ieva Serapinaite, terza a quota 1384. La 27enne azzurra si classifica decima con 1361 punti. L’analisi dial sito federale: “Dopo la tappa di Ankara questa gara è stata un’altra buona conferma. Sono contenta di aver centrato un’altra top 10, ma non ...

Pentathlon, Coppa del Mondo Sofia 2023: eliminati in semifinale Stefano Frezza e Roberto Micheli OA Sport

