Pensioni INPS | c’è la data dei nuovi aumenti

Il governo ha stabilito che lecon importo pari o inferiore al minimosubiranno un incremento del 1,5% (per il 2023) e del 2,7% (per il 2024). Non solo. Per quei pensionati che hanno ...La circolare Ad inizio aprile l'ha diffuso una circolare con i criteri di massima per l'applicazione della norma, ma l'effettivo via libera agli aumenti è stato rinviato ad un successivo '...... ha sottolineato recentemente l'con una nota, e 'gli importi dell'incremento per l'anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delleper lo stesso anno'. Leggi anche, ...

Inps e pensioni, lettera di Tridico ai dipendenti: la crisi demografica è una mina sul bilancio, ... Il Sole 24 ORE

Dovrebbero arrivare con le pensioni di luglio gli aumenti previsti dal governo nell'ultima Legge di bilancio. Ecco a chi saranno garantiti ...Pensioni, gli aumenti arrivano a luglio. L'attesa è finita, gli aumenti delle pensioni minime previsti dalla legge di bilancio arriveranno con ...