Pecci | «L’Inter ha lasciato in vita il Milan | un punto in meno»

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 maggio 2023) La semifinale di Champions League non è ancora chiusa, visto lo 0-2 di-Inter, perché non è arrivato il colpo del KO mercoledì sera. In vista del ritorno di martedì l’ex centrocampista, da ATuttoCalcio su Rai 2, parla di come sarà affrontata la seconda stracittadina. IN CORSA – Eraldoprova a indicare in cosa si è vista la differenza in campo nel derby di mercoledì sera: «L’assenza di Rafael Leao sicuramente ha contato. Dopo dieci minuti 0-2:è partita bene e c’è arrivata meglio. Ma invece di prendere 8 prende 7 perché hainil: era in balìa del, che si è accontentata dello 0-2. Però non mi aspettavo uncosì poco reattivo, in queste partite in genere si ritrova: l’assenza di ...