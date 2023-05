Pd e Cgil stessa roba | la passerella di Landini fa infuriare gli studenti

(Di sabato 13 maggio 2023) Anche Maurizioviene preso di mira daglidella protesta delle tende contro il caro-affitti. Alta tensione davanti all'Università statale di Milano, oggi sabato 13 maggio, quando alcuni militante di Cambiare Rotta, sigla comunista, hanno cominciato a gridare di tutto contro il segretario generale della. "Basta passerelle, i giovani se ne vanno dall'Italia per le politiche degli ultimi 20 anni del vostro sindacato", attacca un ragazzo davanti a unimpietrito. Attimi di tensione si sono verificati quando il servizio d'ordine ha provato ad allontanare il contestatore afferrandolo. "Ci sonodella Statale che qui non accettano le vostre passerelle. Se noi siamo qui nelle tende e non riusciamo a pagare gli affitti, è colpa della pacificazione che avete imposto", urla ...

" Tu stai parlando con uno che, da solo, ha fatto lo scontro anche con Marchionne e contro tutti i governi ", ha rimarcato Landini.

Tende, contestato pure Landini: "Pd e Cgil stessa roba". Alta tensione a Milano Il Tempo

A Milano il sindacalista attaccato da alcuni attivisti durante il suo incontro con gli studenti contro il caro-affitti. "Non accettiamo le vostre passerelle. Da 40 anni prendete in giro il Paese" ...Landini attacca: "Meloni non discute la riforma fiscale con noi ma con i commercialisti". Bombardieri: la presidente del Consiglio "combatta la ...