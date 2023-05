Partita del giorno fissata per la prima squadra di esperti di padre e figlio con Ian Wright e Shaun Wright-Phillips

Leggi su justcalcio

(Di sabato 13 maggio 2023) Sito inglese: Iansono destinati a fare la storia diventando ladidiad apparire nelladeldella BBC sabato. La coppia si unirà all’ospite dello spettacolo, Gary Lineker, in studio per rivedere i momenti salienti delle partite di Premier League di sabato. L’ex attaccante dell’Arsenal Ianè un personaggio fisso dello show calcistico e sarà affiancato per lavolta da suoed ex stella del Manchester City e del Chelsea...