Parigi 2024 | presentata Casa Italia | un luogo a un passo dagli Champs Elysées

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 13 maggio 2023) L’Team ha la sua, nel cuore di Bois de Boulogne, in uno dei luoghi simbolo dell’olimpismo: Pré Catelan. L’annuncio è stato dato oggi all’Ambasciata d’nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’Hospitality House scelta dal Coni per i Giochi Olimpici Estivi in programma nella capitale francese da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto del prossimo anno. Nella suggestiva cornice del Teatro Siciliano dell’Ambasciata è stato ufficializzato l’accordo per la sede di, ideata per la prima volta in occasione dei Giochi Olimpici Estivi di Los Angeles 1984 e diventata, nel corso degli anni, parte dell’identità olimpica della squadra e del Paese. Alla conferenza sono intervenuti Emanuela ...