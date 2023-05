Parigi 2024 | presentata Casa Italia | sarà nel cuore del Bois de Boulogne

(Di sabato 13 maggio 2023), 13 mag. - (Adnkronos) - L'Team ha la sua, neldide, in uno dei luoghi simbolo dell'olimpismo: Pré Catelan. L'annuncio è stato dato oggi all'Ambasciata d'nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'Hospitality House scelta dal Coni per i Giochi Olimpici Estivi in programma nella capitale francese da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto del prossimo anno. Nella suggestiva cornice del Teatro Siciliano dell'Ambasciata è stato ufficializzato l'accordo per la sede di, ideata per la prima volta in occasione dei Giochi Olimpici Estivi di Los Angeles 1984 e diventata, nel corso degli anni, parte ...

I primi investimenti sono attesi per il, per 10 - 15 progetti target secondo quanto riportato ... l'IEA ha annunciato il Critical Minerals and Energy Summit che si terrà proprio ail 28 ...Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò nella conferenza stampa di presentazione della sede di Casa Italia per. "C'è una storia romantica che lega Pré Catelan con l'...Sarà Pré Catelan la sede di Casa Italia per i Giochi Olimpici di. La scelta è stata ufficializzata dal Coni a mezzogiorno di oggi in una conferenza stampa che si è tenuta presso l'Ambasciata d'Italia nella capitale francese. L'Italia Team avrà la sua ...

Parigi 2024: Casa Italia a Pré Catelan, il ristorante di De Coubertin Corriere della Sera

Parigi, 13 mag. – (Adnkronos) – L’Italia Team ha la sua Casa a Parigi 2024, nel cuore di Bois de Boulogne, in uno dei luoghi simbolo dell’olimpismo: Pré Catelan. L’annuncio è stato dato oggi all’Ambas ...Pré Catelan sarà la sede di Casa Italia per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La scelta è stata ufficializzata dal Coni in una conferenza stampa organizzata presso l'Ambasciata d'Italia nella capitale ...