Paolillo | «Lukaku da tenere | migliore di tutti nel campionato»

(Di sabato 13 maggio 2023) Ernesto, vecchio dirigente dell’Inter, ha parlato su Radio Sportiva dell’ultimo periodo dei nerazzurri e un giocatore in particolare, Romelu. CONFERMA – Ernestoparla del cambiamento nella squadra di Simone Inzaghi: «Queste vittorie danno una carica incredibile, siccome la squadra è un bel gruppo queste cose il gruppo lo consolidano. Io penso che ci sia stato un momento di appannamento ma anche di sfortuna, precisiamolo. In alcune partite ci sono state situazioni capovolte. Penso che sia cambiato qualcosa anche nel gioco. Prima le punte non segnavano, ora sì, qualche schema è cambiato con gli inserimenti dei centrocampisti in generale che sono diventati fondamentali.ha avuto appannamento fisico per molto tempo, quest’anno era fuori forma. Si è ripreso, sono convinto possa fare e dare ...

Ernesto, ex amministratore delegato dell' Inter , parla del momento dei nerazzurri: 'Sono ... Sul mercato: ' Lautaro incedibile Se non lo è stato, non lo è neanche Lautaro '.