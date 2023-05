Pallanuoto femminile | Orizzonte vince a Roma e ribalta la Finale Scudetto Brizz salva | retrocede la Florentia

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) Salta il fattore campo nelladella Serie A1 2022-2023 di: L’Ekipesupera a domicilio la SISper 9-13 e si porta in vantaggio nella serie per 2-1. Mercoledì 17 maggio alle ore 18.00 le etnee giocheranno in casa la sfida che potrebbe consegnare loro il titolo. Gara equilibrata fino al 6-6 di inizio terzo periodo, poi le doppiette di Viacava e Leone indirizzano il match verso le siciliane. Nelqualsiasi velleità di rimonta della SIS è soffocata dagli errori di Ranalli e Giustini, che falliscono due rigori tirandoli sul palo. Finisce 9-13 e L’EkipeCatania si avvicina allo. Da segnalare, infine, così come accaduto in gara-2, la presenza in acqua dell’olimpionica ...