Pallanuoto | Champions League 2023 | Pro Recco 14-7 I liguri difendono il secondo posto in vista dell’ultimo turno

(Di sabato 13 maggio 2023) I primi tre posti del Girone A della prima fase a gironi della2022-disi decideranno all’ultima giornata: nel 13°, in programma oggi, infatti, vincono le prime tre della classe e tra questa vi è la Pro, vincitrice delle ultime due edizioni, che doppia per 14-7 i croati dello Jadran Split. I campioni in carica indirizzano l’esito del match già al termine del primo quarto, chiuso sul 5-1, poi rifiatano nella seconda frazione, portandosi a metà gara sul 7-3. Nel terzo periodo arriva ilstrappo della compagine italiana, che si porta sul 12-4, score con cui si giunge all’ultimo quarto. Negli ultimi otto minuti la Progestisce ed i croati recuperano una rete di ritardo fissando il punteggio sul 14-7 ...

