Palladino | «Spalletti è il migliore allenatore della Serie A»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 13 maggio 2023) Alla vigiliasfida contro il Napoli,ha parlato del suo Monza esfida contro. Per l’squadra biancorossa è un’occasione per potersi confrontare contro i migliori d’Italia e dare nuovi stimoli ai suoi giocatori: «Questa partita capita a pennello, affrontare i campioni d’Italia nel loro momento di euforia è il massimo visto che anche noi stiamo bene. Giochiamo contro una squadra di grandissimo livello allenata benissimo. Vogliamo confrontarci con i migliori». Ha parlatosua partita contro il Torino, dove era squalificato: «Intanto devo ringraziare il mio staff, mi sono divertito molto dalla tribuna. Vedi una partita diversa rispetto al campo. D’altro canto il campo mi è mancato, così come vivere la squadra da vicino. ...