(Di sabato 13 maggio 2023) Islamabad, 13 mag. (Adnkronos/Dpa) – Almeno 13 persone sono morte a causa di una una struttura militare nel sud-ovest del. Lo ha reso noto l’eseritoo, precisando che ilè il Frontier Corps, nell’area musulmana di Bagh, nel Balochistan settentrionale.L’ha dichiarato in una nota di aver lanciato un’operazione per salvare gli ostaggi e ripulire l’area dai terroristi, durante la quale “almeno sei soldati e un civile sono stati uccisi”. Altre sei persone, tra cui una donna, sono rimaste ferite.Il Balochistan, la più grande provincia delche confina sia con l’Afghanistan che con l’Iran, è regolarmente presa di mira da militanti islamisti, gruppi settari e separatisti nazionalisti. L'articolo CalcioWeb.

L'Alta Corte pakistana ha deciso di concedere a Khan la libertà su cauzione per due settimane e ciò ha sollevato aspre polemiche.