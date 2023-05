Paginemediche | in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | presenta il programma 1000 Giorni Alimentazione

Leggi su pantareinews

(Di sabato 13 maggio 2023) Salerno, 12 maggio 2023 – È iniziata la fase di reclutamento di donne e uomini nel periodo pre-concezionale, donne in gravidanza e genitori con bambini fino ai due anni di vita per un progetto di ricerca condotto dal(OPBG) incon. Lo studio, intitolato “Monitoraggio dei comportamenti alimentari e nutrizionali nei primie supporto alle decisioni comportamentali attraverso un digital care program basato sulle evidenze scientifiche” ha due obiettivi: descrivere i comportamenti alimentari e i potenziali rischi nutrizionali nella fase pre-concezionale, in gravidanza e nei bambini fino ai due anni attraverso l’utilizzo di questionari; esplorare l’accettabilità di uno strumento ...