Pagelle Milan-Roma Femminile 2-2 | Soffia la migliore | male Thrige

.... Salernitana - Atalanta, Zapata spreca sotto il diluvio . Salernitana - Atalanta, Candreva gol e salvezza conquistata . Salernitana - Atalanta, il tabellino . Salernitana - Atalanta, le...... gara di ritorno della semifinale di Champions Inter -. 'Un quarto d'ora in campo lo farei ... Riguardo le, beh, che posso dire I bei voti dipendevano dal giornalista. Se era mio amico, ...e tabellino di Lazio - Lecce, match valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A ... All.: Maurizio Sarri 4,5: un'altra partita inaccettabile dopo quella col. Non ci sono idee, ...

Milan-Inter, le pagelle - Barella come la talpa, Calhanoglu da denuncia. Dumfries non molla Fcinternews.it

Al 4’ Milan vicino al gol con un destro al volo di Soffia che colpisce il palo. All’11esimo occasione Roma con Losada che da ottima posizione non trova la porta. Al 29esimo incomprensione della difesa ...Salernitana-Atalanta le pagelle e il tabellino della partita: per Gasperini è una gara fondamentale per l'Europa, ecco perché ...