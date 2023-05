Oxfam Italia | un Manifesto contro le disuguaglianze

lancia il Manifesto contro le disuguaglianze. Densa, partecipata, emozionata: è stata così la seconda edizione del Festival di ...Si è aperto ieri, venerdì 12 maggio, a Firenze il Festival diCreiamo un futuro di uguaglianza, giunto quest'anno alla sua seconda edizione. Presentato in apertura il manifesto diPer un futuro di uguaglianza, che rappresenta la visione di ...Si chiama "Per un futuro di uguaglianza" il manifesto di, presentato a Firenze in apertura della 2ª edizione dell'Festival all'Istituto degli Innocenti, con in programma dibattiti fra studiosi, politici, scrittori, giornalisti e ...

SUCCESSO PER LA SECONDA EDIZIONE DELL’OXFAM FESTIVAL: OLTRE 2500 LE PRESENZE Oxfam Italia

Densa, partecipata, emozionata: è stata così la seconda edizione del Festival di Oxfam Italia Creiamo un futuro di uguaglianza.. Studiosi, politici, scrittori, giornalisti e rappresentanti della socie ..."In Italia stiamo passando da un sistema di accoglienza a uno di detenzione per i richiedenti asilo. Il Dl Cutro è peggio dei 'decreti Salvini'" ...