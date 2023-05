... non riuscivo ad alzarmi dal letto, avevo bruciore e dolore in tutto il corpose avessi del ... (...) Glici cambiavano la biancheria nei letti e ci portavano da mangiare. Mi si stringeva il ...Plaude al proseguo de 'I Giovani al Cinema' FrancoNoser , presidente dell'Unione ...testimonia Giuliana Fantoni , presidente Fice delle Tre Venezie: 'Il rinnovo dell'iniziativa si preannuncia ...... considerando che il suo modello aziendale e le soluzioni hannoobiettivo l'attuazione, in diverse aree, degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ()". Alla fiera veronese, la startup iberica ...

Oss, Come diventare Operatore Socio Sanitario anteprima24.it

Il sindacato denuncia la mancanza di personale che sostituisca i colleghi in ferie. Simone Baldacci (Fp Cgil): "Negli ultimi dieci anni non era mai successo" ...Il trattamento dei dati per le finalità precedentemente indicate ha come base giuridica l'articolo 6 del Reg. 679/16, ovvero costituisce operazione necessaria per l'esecuzione di un contratto di cui ...