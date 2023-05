Ospedale di Polla verso il collasso | la Fials Salerno scende in strada

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Una mobilitazione per il diritto alla salute dei cittadini del Vallo di Diano. Per dire no allo alla chiusura dei reparti dell’die, dunque, ribadire il proprio diniego allo smantellamento della sanità pubblica. Lain prima linea per tutelare il “Luigi Curto” di, eccellenza sanitaria del Salernitano. Per questo motivo, la segreteria provinciale del sindacato guidato da Carlo Lopopolorà inil prossimo 23 maggio, a partire dalle 17, nella cittadina valdianese. “Siamo al fianco delle comunità del Vallo di Diano che lottano per il diritto alla salute. La carenza di medici in primis e di tutto il personale sanitario che affligge l’“Luigi ...

Velocemente sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato l'anziano presso l 'Luigi Curto a, dove sta ricevendo le cure necessarie. Indagano gli agenti della Polizia ...Violento impatto tra due veicoli stamattina, al bivio di Loreto di: ad avere la peggio, un pensionato condotto subito inper le cure del caso. Sul posto, intanto, gli agenti della polizia municipale per far luce sull'incidente: disagi alla circolazione.... insegnante presso l'Istituto professionale per i servizi socio sanitari di(Salerno) con il ... ben oltre la propria classe e scuola, la realtà della scuola inDaniela Di Fiore , ...

