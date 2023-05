Operazione di controllo a Giugliano | identificate 105 persone

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 13 maggio 2023) e 51 veicoli. Contestate anche 9 violazioni del Codice della Stradadi. Giovedì sera gli agenti del Commissariato di-Villaricca, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario didel territorio nel Comune diin Campania ed in particolare a Varcaturo e a Licola. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 105, di cui 26 con precedenti di polizia, controllato 51 veicoli, di cui 4 sequestrati amministrativamente. Controllato anche un esercizio commerciale, dove gli agenti hanno sanzionato amministrativamente il titolare per non aver esposto il cartello inerente il divieto di fumare e contestate anche 9 violazioni del Codice della ...