Operaio muore schiacciato da un masso mentre lavora

MINUCCIANO - La tragedia a Minucciano dove questa mattina ha perso la vita undi 55 anni, Ugo Orsi, rimasto schiacciato sotto un masso in una cava di marmo. L'incidente nel comprensorio Orto di Donna a Minucciano per cause ancora tutte da accertare. Ingente il ...Incidente sul lavoro,di 37 anni. 'Travolto da un lucernaio di vetro' Imprenditrice oppressa dalle cartelle esattoriali tenta il suicidio: è in coma. Il marito: 'Lo Stato se la prende ...Un37enne è morto a Novi Ligure (Alessandria) mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione della facciata di Palazzo Durazzo, storico edificio cittadino. Lo conferma la Centrale 118. L'...

Tragedia in una cava: operaio muore schiacciato da una lastra di marmo LA NAZIONE

Infortunio mortale in una cava in provincia di Lucca. Un cavatore cinquantenne è rimasto schiacciato da un masso in una cava della Garfagnana, nel comprensorio Orto di Donna nel comune di Minucciano.Tragedia sul lavoro questa mattina intorno alle 7.30 all'interno di una cava in Garfagnana nel comprensorio Orto di Donna a Minucciano. L'uomo, che dovrebbe avere circa 50 anni, è morto sul colpo ed i ...