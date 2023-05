Operaio muore schiacciato da un masso di marmo in una cava della Garfagnana | aveva 55 anni

(Di sabato 13 maggio 2023) L’ultimo morto sul lavoro si chiamava Ugo Antonio Orsi,55e faceva iltore. È decedutoda undiin una, nel comprensorio Orto di Donna a Minucciano, in provincia di Lucca. Orsi – che lavorava nellada 8– viveva a Gorfigliano, frazione di Minucciano, e lascia la compagna e tre figli, uno dei quali è anche luiin una. L’incidente è avvenuto attorno alle 8 in un punto impervio. A staccarsi e travolgere Orsi è stato undi. I colleghi hanno subito dato l’allarme, ma quando è intervenuto l’elisoccorso ...

