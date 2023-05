(Di sabato 13 maggio 2023) Arriva l’estate e, con lei, anche le tanto temutedi. Se vivete in uno di questi, state attenti: l’allerta è massima. Finalmente, dopo il lungo inverno, sta arrivando l’estate. Chi ama ile il mare non vede l’ora di giungere alle tanto agognate ferie e di godersi qualche giorno spalmato sul lettino, sulla spiaggia. Parallelamente a questa visione positiva dell’estate, però, ce n’è un’altra negativa e che riguarda ledi: anche quest’anno sono previstidi. Ecco imessi peggio.diestive: ecco dove sarà tremendo (grantennistoscana.it)Il cambiamento climatico sta portando a stagioni sempre più calde. Se d’inverno questo si tramuta in ...

Non si vede al momento nessun anticiclone capace di portare condizioni meteo stabili per molti giorni ne tanto menodisignificative. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale ...Non si vede al momento nessun anticiclone capace di portare condizioni meteo stabili per molti giorni ne tanto menodisignificative. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale ...... fattori di vulnerabilità Europa interessata allediI ricercatori: "Paesi predispongano piani d'azione" Picchi didifficilmente prevedibili "Essere preparati salva vite umane" Il ...

Ondate di caldo in arrivo, si temono migliaia di morti: la lista dei paesi europei a rischio Grantennis Toscana

Il caldo record di aprile in Spagna, Portogallo, Marocco e Algeria è frutto della crisi climatica. E gli eventi estremi diventano più frequenti.Stretta nel fondo di una valle incastonata tra alte montagne, la città di Aosta presenta anche in maggio, come in aprile, un clima contraddistinto da ...