Demir viene a sapere che qualcuno lo ha denunciato per l'di Ercument ; pertanto, il giovane va a parlarne con Hunkar, e le dice che, nel caso in cui dovesse rendersi conto che la situazione ...... così come quando, all'inizio, accusasti sia Desmond che Awelima (suoi connazionali in seguito scagionati dall'accusa di, ndr) della loro presenza in casa quel giorno. Perché poi non hai più ...... così come quando, all'inizio, accusasti sia Desmond che Awelima (suoi connazionali in seguito scagionati dall'accusa di, ndr) della loro presenza in casa quel giorno. Perché poi non hai più ...

Omicidio di Fara: il pubblico ministero chiede una condanna a 22 anni BergamoNews.it

Nelle puntate turche di Terra amara, Gaffur teme di finire in prigione quando viene fermato da alcuni militari ...Nelle nuove puntate di Terra Amara, Yilmaz e Zuleyha si abbracciano... mentre Mujgan li spia e riprende! Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!