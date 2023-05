oh no | si è impantanato ' cipollino' ! massimo boldi bloccato in auto sulle rotaie del tram a milano

Estratto da www.ilgiorno.it massimo boldi bloccato in auto sulle rotaie del tram a milano 3 Disavventura da ricordare per l'attore comico Massimo Boldi, 77 anni, che venerdì sera è rimasto bloccato ...Estratto da www.ilgiorno.it massimo boldi bloccato in auto sulle rotaie del tram a milano 3 Disavventura da ricordare per l'attore comico Massimo Boldi, 77 anni, che venerdì sera è rimasto bloccato ...

Massimo Boldi rimane impantanato con l'auto sulle rotaie del tram MilanoToday.it

Disavventura a Milano per il comico Massimo Boldi. Venerdì sera, per cause da accertare, ha sbagliato corsia con l'auto ed è rimasto impantanato nella fanghiglia sulle rotaie del tram. Il 5 è rimasto ...