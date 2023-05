Offerta da capogiro per Allegri | l’allenatore verso una destinazione a sorpresa

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 13 maggio 2023) Il calciomercato continua a regalare sorprese ed è pronto a partire un valzer di calciatori e allenatori. Una situazione caldissima è quella che riguarda alla Juventus, in corsa per obiettivi importanti. La stagione della squadra di Massimilianonon è stata entusiasmante, in campionato dovrà mantenere la qualificazione alla prossima Champions League, in Europa League è reduce dall’1-1 nella gara d’andata di semifinale contro il Siviglia. A tenere banco sono anche le vicende fuori dal campo e la squadra rischia altre due penalizzazioni destinate ad escludere la squadra dalla corsa all’Europa. La dirigenza inizia a programmare il futuro con l’idea di affidarsi ad una squadra giovane. Molto probabile anche un cambio in panchina, soprattutto in caso di fallimento nel match di ritorno contro gli spagnoli. La vittoria dell’Europa League è l’ultima carta di ...