Nuovo studio sul tabagismo | 1 miliardo di fumatori perderanno la vita | tra le cause non c’è solo il tumore

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 13 maggio 2023) Non ci sono buone notizie per i. Ilconferma un’altissima mortalità nel futuro: ecco cosa sta per accadere a chi fuma. Quello del fumo di sigaretta è purtroppo un vizio estremamente diffuso. Oltre che dispendioso da un punto di vista economico, poiché un pacchetto di sigarette oggi costa caro, è anche pericolosissimo per la salute poiché dichiaratamente cancerogeno. Secondo un, nel futuro moriranno più di undima tra lenon ci saràil cancro. Ecco la ricerca. Moriranno undi: ecco perché (grantennistoscana.it)La ricerca pubblicata sul The Lancet Public Health ha preso in analisi la salute e le abitudini di oltre 500mila ...