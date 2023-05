Nuovo record alla 68esima ‘Regata dei Tre Golfi’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiPartiti ieri alle 17.00 dal Golfo di Napoli, le prime della flotta di 100 imbarcazioni sono arrivate questa mattina poco dopo le 8.30 a Sorrento, tutte molto vicine dopo ben 150 miglia. Sostenuta da Rolex come official timepiece e da Loro Piana, la tradizionale regata, giuntaedizione, è organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia (CRVI) in collaborazione con l’International Maxi Association e l’ORC. In passato la regata è stata un affair insidioso per il vento leggero, ma quest’anno i leader hanno potuto contare su buon vento per tutto il percorso. Dopo una lotta serrata al vertice, i primi due maxi hanno tagliato il traguardo separati da solo un minuto in tempo reale. I primi sei classificati hanno tutti battuto il precedente tempodi 16 ore 44 minuti e 13 secondi stabilito nel ...