Nuoto artistico | Coppa del Mondo Soma Bay | Italia seconda nel programma tecnico misto a squadre

(Di sabato 13 maggio 2023) In archivio la prima giornata delladeldidi scena in Egitto, aBay. Solo una gara in cui era presente l’, nel, chiuso al secondo posto. Beatrice Esegio, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Carmen Rocchino, Sophie Tabbani e Giulia Vernice si devono accontentare solo dellapiazza con il punteggio complessivo di 269.7084, a distanza di soli 0.4500 dal Messico che vince grazie al miglior risultato nell’impressione artistica, dove costruisce il suo margine. Terzo posto invece per la Francia con 253.5312. Nelle altre gare, l’australiana Vasiliki Alexandri si impone nella gara tecnica ...

La crisi delmessicano Il prossimo fine settimana prenderà il via il mondiale diin Egitto che, contro ogni aspettativa della vigilia, vedrà impegnata anche la nazionale messicana . ..."Una doppietta nel Duo che ci ha sorpreso e soddisfatto, soprattutto perché si presentava per la prima volta in gara - spiega Michela Frattini , tecnico del settore- . Questa prova ...Giorgio Minisini è il primo sincronetto azzurro, colui che ha aperto le porte delagli uomini in Italia e nel mondo. Il suo volto e la sua storia sono fra quelli raccontate all'evento ...

In archivio la prima giornata della Coppa del Mondo di nuoto artistico di scena in Egitto, a Soma Bay. Solo una gara in cui era presente l'Italia, nel programma tecnico misto a squadre, chiuso al seco ...