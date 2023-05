Nonna vince 5 milioni alla lotteria | la prima cosa che ha fatto dopo lascia a bocca aperta

(Di sabato 13 maggio 2023) Social.. Non è mai troppo tardi per sognare di cambiare vita e per June Smith, unavedova di 74 anni, questo sogno è diventato realtà grazie ad un biglietto della. Con un investimento di soli 30 euro, la signora ha vinto una casa e 100mila sterile. Ecco come è andata. Leggi anche: “L’Eredità”, Giacomoancora: ecco quanto montepremi ha vinto Leggi anche: Gratta e: appena scoprirete chi resterete aJune Smith, con un investimento di soli 30 euro, si è aggiudicata una mega ...

Ne è un esempio June Smith,di 74 anni e vedova , che grazie a un concorso a premi è riuscita ... 'Forse è un turista'alla lotteria 118 milioni di euro, ma vuole tornare al suo vecchio ...'Un'affamata cronica!', commenta laMarina Diguardo sotto il post. E nel frattempo, anche ... E anche stavolta, la sorella di Leone non si smentisce: il cibosu tutto.Basket femminile: Comoin casa il derby con il Btf Cantù per 53 - 46 E' andato in archivio il ...decidere la prima posizione e anche le altre tre piazze dei playoff con coinvolta anche la...

Nonna vedova vince una casa da 5 milioni alla lotteria, le lacrime di gioia: «Quando l'ho scoperto ho aperto u leggo.it

Non è mai troppo tardi per sognare di cambiare vita. Anche quando tutto quello che hai amato sembra sia rimasto alle spalle. Ne è un esempio June Smith, nonna di 74 anni e vedova, ...Odette Giuffrida batte la kosovara Krasniqi nella finale per il terzo posto al Mondiale di Doha e vince così la medaglia di bronzo: nel suo fantastico palmares mancava solo una medaglia al Mondiale. L ...