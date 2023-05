Nonna vedova vince una casa da 5 milioni alla lotteria | le lacrime di gioia | ' Quando l' ho scoperto ho aperto una bottiglia di vino'

(Di sabato 13 maggio 2023) Non è mai troppo tardi per sognare di cambiare vita. Anchetutto quello che hai amato sembra sia rimasto alle spalle. Ne è un esempio June Smith,di 74 anni e, che grazie a un ...

Non è mai troppo tardi per sognare di cambiare vita. Anche quando tutto quello che hai amato sembra sia rimasto alle spalle. Ne è un esempio June Smith,di 74 anni e, che grazie a un concorso a premi è riuscita ad aggiudicarsi una casa da 5 milioni di euro , spendendone appena 30 per comprare il biglietto vincente.

Era arrivata assieme al marito nel 1963 da Vighizzolo d’Este. Ha cresciuto 5 figli, 8 nipoti e 6 pronipoti. Domani il funerale ...Compie 101 anni nonna Fiorina Bonetti vedova Turi, nata il 12 maggio 1922 a Villalta, in provincia di Udine, da una famiglia di agricoltori e allevatori.