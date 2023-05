Non è mai morto nessuno! | Sallusti | lezione definitiva ai campeggiatori rossi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) Continua la protesta delle tende, con gli studenti che denunciano il caro affitti e si scagliano contro il governo. Se ne parla anche a L'Aria Che Tira, dove Alessandrodà unaai giovani. "Stiamo mettendo assieme troppe cose che solo apparentemente c'entrano l'una con l'altra". Il direttore di Libero ricorda che "stiamo parlando della carenza di poli universitari attrezzati". Eppure - spiega nella puntata di venerdì 12 maggio su La7 -. Non è un problema che esiste da oggi e non è risolvibile al 100 per cento". Il motivo è semplice: "Se l'università ha diecimila iscritti, non è che può avere altrettanti alloggi da mettere a disposizione o gratuitamente o a tariffe convenzionate. Non vorrei che questo problema reale diventasse la pretesa di vivere a chilometro zero. Non è che il lavoro deve essere fuori casa e l'università a portata di ...