patto tra Giorgia e Matteo Fa parte delanche l'accordo spartitorio tra Salvini e Meloni e che riguarda anche le imminentiRai. Come tutti sanno delledel nuovo comandante ......sarà infastidita di dover rinviare di giorno in giorno le, ...soluzioni alla crisi del sistema italiano che non risolveranno... Troppo spessodi Ghino di Tacco ha prevalso rispetto al ...Non è quindi in discussionediritto del Governo a nominarne i vertici, in quanto azionista di maggioranza, maadottato: se c'è la percezione che ledel Governo sono avulse dai ...

Nomine, il metodo Salvini-Meloni: piegare le volontà dei rispettivi ministri. Tralasciando il merito Tiscali Notizie