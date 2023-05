No fly zone | cecchini sui tetti e controlli satellitari | il piano per la visita di Zelensky a Roma

Leggi su open.online

(Di sabato 13 maggio 2023) L’arrivo è previsto per stamattina alle 10 all’aeroporto di Ciampino. Ad accogliere il presidente dell’Ucraina Volodymyrci sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’incontro con la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella seguirà il ricevimento in Vaticano. Dove naturalmente, nel pomeriggio, ci sarà Papa Francesco. Per tutta la giornatasarà blindata. I percorsi del presidente si decideranno sul momento. Mentre le strade attorno all’hotel Parco dei Principi e quelle delle ambasciate fra villa Borghese e Parioli saranno deserte e blindate. E ancora: no flyin tutta l’area, mille uomini delle forze dell’ordine in campo esaranno messi in campo per garantire la sicurezza del presidente. Una città blindata In campo ...