... ora la franchigiadi Washington cambia anche proprietà. E lo fa per una cifra record: 6,05 miliardi di dollari, che al cambio attuale fanno 5,555 miliardi di euro, facendo dei(gli ex ...Poi Dallas Cowboys - Washington, i Boys texani sono appuntamento classico, portata di ... Per il 24 novembre l'ha ufficializzato la prima sfida del Black Friday: a casa Jets di fronte New ...Quattro sono dei Detroit Lions, un altro è dei Washington. E le squalifiche sono importanti, almeno per tre di loro: sì, laha deciso di squalificarli a tempo indeterminato - in ...

Nfl, i Commanders venduti per 5,5 miliardi: è il club più costoso di sempre, anche più del Chelsea La Gazzetta dello Sport

La franchigia di Washington passa dal controverso Snyder a Josh Harris, già co-proprietario di 76ers (Nba) e Devils (Nhl). Anche Magic Johnson tra i soci di minoranza ...Lower speed limits take effect on NC 12 in the Outer Banks.