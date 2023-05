(Di sabato 13 maggio 2023) Newsi prepara a un'invasione dicon la fine delle restrizioni imposte agli ingressi al confine con il Messico durante l'Covid. Le autorità lavorano per cercare di non farsi ...

si prepara a un'invasione di migranti con la fine delle restrizioni imposte agli ingressi al confine con il Messico durante l'emergenza Covid. Le autorità lavorano per cercare di non farsi ...Sono questi i risultati delle partite dei playoff NBA disputate nella notte italiana che hanno visto contrapposti Miami Heat -Knicks (96 - 92) e Los Angeles Laker - Golden State Warriors (...In Florida anche i Miami Heat chiudono i conti contro iKnicks, battendoli 96 - 92 in gara6 e resistendo ai 41 punti di Jalen Brunson per conquistare le terze finali di conference negli ...

New York teme ondata migranti, 'siamo in emergenza umanitaria' - Mondo Agenzia ANSA

Ad Est, successo per i Knicks sui Miami Heat per 112-103 in Gara 5 grazie ai 38 punti di Jalen Brunson e ai 26 di RJ Barrett. Gara 6 si disputerà a Los Angeles, con i gialloviola che… Leggi ...New York si prepara a un'invasione di migranti con la fine delle restrizioni imposte agli ingressi al confine con il Messico durante l'emergenza Covid. (ANSA) ...