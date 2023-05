Nessuna riforma sarà buona con questa legge elettorale

... in questa nuova legislatura la nostra Assemblea non ha prodottolegge, proprio. E ... Ad esempio, concentriamo per un attimo la nostra attenzione sulla "delle riforme": quella ...Alla presidente del consiglio Giorgia Meloni Landini ha chiesto di "fare lafiscale con chi ... senza l'apporto responsabile del sindacato confederale, delle sue categorie non si va da...'Rispetto senza giudicare le scelte personali di Carlo Cottarelli: io non vado daparte, ... dal negoziato sul Recovery al lavoro sulladel patto di stabilità. Ho sentito rispetto e ...

Caiazza: «Nessuna riforma possibile finché il ministero è pieno di ... Il Dubbio

Si può discutere di semipresidenzialismo o premierato ma, senza un modello elettorale adeguato, diventerà comunque una cattiva riforma. La ...Landini attacca: "Meloni non discute la riforma fiscale con noi ma con i commercialisti". Bombardieri: la presidente del Consiglio "combatta la ...