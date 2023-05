Nela | «Inter | sul primo gol errore del Milan Ma poteva chiuderla»

(Di sabato 13 maggio 2023)torna su0-2 di mercoledì sera, trovando unin occasione dell’azione che ha portato al gol Dzeko. Durante ATuttoCalcio, su Rai 2, l’ex difensore spiega che cosa non è stato fatto per il verso giusto. LO SBAGLIO – Così Sebinosudi mercoledì: «Sul gol di Edin Dzeko c’è già un, perché ci va Davide Calabria. C’è un, chiaramente, poi gli allenatori decidono di volta in volta e c’è chi marca a zona e chi marca a uomo. Quella era una marcatura comunque sbagliata. L’ha giocato meglio,prima. Ilha avuto una reazione, è una squadra abituata a soffrire e difendere abbastanza bene ma quando ...

Partita fondamentale in campo ma anche una grande festa fuori. Prima della sfida contro l'(match chiave per la corsa alla Champions) lo Stadio Olimpico ha tributato il giusto omaggio ...e ...... dove, nel prepartita della gara contro l', precisamente dalle 16.30, è in programma un'... Presenti molteplici leggende della Roma, tra cui anche Roberto Pruzzo, Sebino, Pietro Vierchowod e ...Tancredi, Vierchowood,, Faccini, Pruzzo, Bruno Conti, Moriero, Righetti e tanti altri. Saranno ... La festa è un motivo in più per non mancare e sostenere la squadra nel duro match contro l'...

Kjaer affonda nella tempesta, Barella dinamo nerazzurra: pagelle Milan-Inter Tuttosport

Il bomber: "Liedholm nel futuro, anche oggi avremmo dato filo da torcere". Sebino: "Calmi, coscienti e tutti uniti in campo" ...Scudetto della Roma del 1983. Parla l'ex giallorosso Sabino Nela, ecco cosa ci ha raccontato l'ex difensore campione d'Italia quell'anno.