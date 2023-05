Natalità | il governo prepara una misura contro il caro-biberon | ecco le novità

(Di sabato 13 maggio 2023) Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso: a breve interverremo sul-prodotti per infanzia

DENATALITA' IN ITALIA: sentire parlare dila lesbica segretaria del PD , mi fa venire l'orticaria visto che nè lei nè la sua compagna ... Tant'è che quando c'era ilRENZI , il ministro ...... imprese, politici e istituzioni a parlare del grande male del nostro tempo, la denatalità, provando a lanciare un "piano Marshall per far ripartire la", "che ci coinvolga tutti" per "...'Ildi Giorgia Meloni parla tanto die famiglie ma rischia di perdere i 4,6 miliardi di euro messi a disposizione dal Pnrr per la realizzazione di 2.190 nuove strutture tra asili nido e ...