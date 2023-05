Nastri d’Argento Grandi Serie 2023 – Le Candidature

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023) TERZA EDIZIONE A NAPOLI PER IDEDICATI ALLA SERIALITÀ Mare fuoriDELL’ANNO Per la migliori finalisti sono Esterno notte (Rai Fiction), La vita bugiarda degli adulti (Netflix), The bad guy (Prime Video), The good mothers (Disney+) e Tutto chiede salvezza (Netflix) e la sfida degli autori è tra Marco Bellocchio, Francesco Bruni, Edoardo De Angelis, Elisa Amoruso e i più giovani Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana In concorso anche lepiù amate nelle categorie Crime, Dramedy, Commedia, Docue Film tv con le ‘cinquine’ dedicate alle attrici e agli attori La consegna dei premi Sabato 17 Giugno a Napoli al Teatrino di Corte di Palazzo Reale Un evento dei Giornalisti Cinematografici con la Film Commission Regione Campania A ...