Napoli | Spalletti | «Quello che è venuto fuori dopo la riunione con De Laurentiis è tutto molto chiaro»

(Di sabato 13 maggio 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa.CON ADL – «Farenei ristoranti dinon è facile, si è sempre con la bocca piena di cose bellissime (ride, ndr), mache èma i dettagli è giusto li esponga la società quando riterrà opportuno. Non posso passare avanti, tutte le domande su questa cosa avranno la stessa risposta. Ne parlerà la società, quando vorrà, è corretto così. Io posso solo continuare a lavorare ed a finire nel migliore dei modi il ...

Vincere aè come vincere dieci scudetti altrove'. Raffaele Palladino va a scuola di Luciano. Lo dice lo stesso tecnico del Monza , alla vigilia della sfida allo U - Power Stadium : '...... eha capitoCe la dà la formazione dopo l'applauso della stampa al suo ingresso in sala stampa E' soddisfatto dal confronto avuto con ADL Avete parlato di programmi Queste ...Durante la conferenza stampa prima di Monza -spiegato come nessuno poteva immaginarsi il successo dele in fondo, questo successo, ha fatto bene a tutti. Tutti, in fondo, ...

Spalletti accolto così in conferenza! Tripudio di applausi: "Mancano solo i fumogeni" | VIDEO CalcioNapoli24

il messicano azzurro con il contratto in scadenza nel 2024 che ha parlato ai microfoni di Tudn dopo la grande vittoria dello scudetto in azzurro ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...