Napoli | Spalletti | 'Incontro con De Laurentiis? Sono contento | parlerà la società quando vorrà'

"E' tutto molto chiaro ma i dettagli è giusto che li esponga la società quando lo riterrà opportuno" Il futuro di LucianoNe parlerà il. L'allenatore dei campioni d'Italia glissa quando si parla della prossima stagione. "Fare riunione nei ristoranti diè difficile, hai sempre la bocca piena di ...... ilcampione d'Italia domani sarà di scena a Monza dove andrà a caccia della seconda vittoria di fila dopo il successo al Maradona contro la Fiorentina . Il tecnico Lucianoha ...La bellezza dia tavola., De Laurentiis e l'ad Chiavelli. Mettili una sera a cena. Zona Chiaia, il salotto della città. Il posto giusto per farsi due chiacchiere. Perché la forma ...

Napoli, Spalletti lascia il giallo sul rinnovo e bacchetta la stampa Virgilio Sport

Dopo il pareggio conquistato in rimonta nella trasferta di Torino il Monza torna a giocare in casa contro il Napoli campione d'Italia. Della sfida ai nuovi campioni d'Italia ne parla l'allenatore del ...NAPOLI (ITALPRESS) – Conquistato lo scudetto il Napoli si proietta alle ultime quattro di campionato con tranquillità e leggerezza, ma Spalletti non vuole in alcun modo che il gruppo si rilassi.