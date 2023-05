Napoli | le parole di Spalletti dopo l’incontro con ADL | asfaltano i gufi Altro che il Napoli non vincerà più

(Di sabato 13 maggio 2023) Lucianoe Aurelio De Laurentiis si incontrano per discutere il futuro del, dimostrando la determinazione del club a competere al massimo livello nella prossima stagione.la vittoria dello scudetto delguidato da Luciano, alcuni media nazionali e giornalisti avevano già dato per scontato il declino del club partenopeo, pronosticando un futuro poco promettente. Gente come De Paola hanno pubblicamente dichiarato: “lo Scudetto delè un’impresa quasi irripetibile:lo sa” . Tuttavia, le dichiarazioni die del presidente Aurelio De Laurentiissembrano smentire queste voci e ribadire la volontà ...

...subiti in campionato che non hanno permesso ai nerazzurri di essere la vera antagonista del, ... Lechiave di Inzaghi . Inzaghi, il filotto di vittorie che cambia tutto . Chi si ferma è ...anche per sua moglie Gabriella: 'Ci guardiamo come il primo giorno e i nostri occhi non ... a cui seguiranno le date di Milano, Firenze, Trento,, Padova e Pescara.... Ecco chi è il cavaliere di Uomini e Donne Elio Servo nesce 65 anni fa a, ma oggi vive a ... Tina Cipollari è scattata , iniziando ad inveire nei confronti conoffensive. Nella ...

Napoli, diretta Spalletti: segui la conferenza stampa e le parole LIVE Corriere dello Sport

Dopo i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, il Napoli campione d'Italia domani sarà di scena a Monza dove andrà a caccia della seconda vittoria di fila dopo il successo al Maradona contro la ...NAPOLI - C’è voluto qualche anno, ma finalmente Confindustria Nautica dà una svolta alla sua politica di sostegno allo sviluppo del comparto, sganciandosi dalla ...