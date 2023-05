Napoli | Giuntoli si avvicina sempre di più alla Juventus

Cristiano, direttore sportivo del, è sempre più vicino ad una sua nuova avventura alla Juventus. Le ultime Cristiano, direttore sportivo del, è sempre più vicino ad una sua nuova ..., il contratto di Spalletti e il rebusL'opzione è già stata esercitata. Ma c'era da rinnovare anche una certa intesa. Una visione che deve essere comune, totale. Nelle scelte, le ...Commenta per primo Ieri sera Aurelio De Laurentiis ha incontrato Luciano Spalletti per gettare le basi sul futuro delcon la partenza del direttore sportivo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il presidente vorrebbe l'allenatore almeno per altri due anni, il tecnico nicchia ma nessuno strappo:...

Argurio: 'Giuntoli via Per il Napoli si parla di uno dei più bravi in assoluto' AreaNapoli.it

"Giuntoli alla concorrenza Nel calcio ormai è normalità, al di là dei contratti. Strategie aziendali e informazioni Sì, sono informazi ...Il giornalista sportivo ha dichiarato che la nuova Juve dovrebbe puntare sempre più sulla valorizzazione dei giocatori della Next Gen ...