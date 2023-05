Napoli | Giuntoli porterà alla Juve solo un uomo di fiducia TuttoSport | “Chiesta la risoluzione ad ADL”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 13 maggio 2023) In casal’attenzione è concentrata sul futuro di Cristiano. Il direttore sportivo partenopeo, infatti, è in trattativa con lantus e nei prossimi giorni potrebbe approdare in bianconero per ricostruire la squadra. L’ex procuratore dei fratelli Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: “Cristianolascerà sicuramente ilnelle prossime L'articolo