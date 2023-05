Napoli | giallo Giuntoli | cena di mercato senza di lui | la Juve lo aspetta

(Di sabato 13 maggio 2023) Aggiungi un posto a tavola? No, stavolta no. Mentre Spalletti, De Laurentiis e l’ad delChiavelli pianificavano le strategie future,...

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colorevalido dalle 8 alle 20 di domani, domenica 14 maggio su Piana Campana,, Isole, Area Vesuviana;...Le nuove previsioni La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colorevalido dalle 8 alle 20 di domani, domenica 14 maggio su Piana Campana,, ...Sessantuno autori pronti ad arrivare adalla Spagna, dalla Francia, dalla Svizzera, da tutte le parti d'Italia. È questa l'attesa per il Festival delCittà diche dal 25 al 28 maggio torna per la seconda edizione. Il Festival 2023 sarà presentato nella conferenza stampa che si terrà mercoledì mercoledì 17 maggio alle ore 11 all'...

Monza-Napoli, nessuna ufficialità: la trasferta diventa un giallo Corriere dello Sport

Aggiungi un posto a tavola No, stavolta no. Mentre Spalletti, De Laurentiis e l’ad del Napoli Chiavelli pianificavano le strategie future, Cristiano Giuntoli non c’era. Un segnale importante su quell ...(DIRE) Napoli, 13 Mag. – È in vigore fino alle 20 di oggi una allerta meteo di livello Giallo emanata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania per le zone 1, 2, 3 della Campania (Piana ...