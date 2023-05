Napoli | follia in ospedale | 50enne ruba pistola della guardia giurata

(Di sabato 13 maggio 2023) La polizia è intervenuta nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso dell’del Mare aper la segnalazione di un’aggressione ai danni di una. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato alcune guardie giurate che tentavano di bloccare un uomo in forte L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... è stato definito dallo stesso Bono una serata di "parole, musica e un po' di". La scaletta ... Sarà una bella sfida farla anche a. Visita il sito di www.busforfun.com e verifica se il ...... la gara si svolse infatti presso il Centro Rai di, per l'Italia partecipava Bobby Solo che ... Gli italiani in classifica 2011 " Raphael Gualazzi , cantante e pianista, presentò la suad'...Ha studiato medicina ae a Roma e per trent'anni è stato psichiatra ad Atene. Si è dedicato ... Ci vuole una dose diper fare della poesia proprietà comune di tutti noi, indipendentemente ...

Napoli, notte di passione e di follia RaiNews

In estate Victor Osimhen potrebbe salutare Napoli e al suo posto potrebbe arrivare un attaccante di peso internazionale Il Napoli sembra essere ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...