Napoli | donna precipita dal balcone durante lite | arrestato il marito

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 13 maggio 2023) È statoildi unadi 43 annita ieri sera daldella sua abitazione in via Lavinaio, in zona del Mercato, a. La caduta sarebbe avvenuta in seguito ad unaavvenuta all’interno dell’appartamento. A darne notizia è Il Mattino.dalil L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.