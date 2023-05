Napoli | donna precipita dal balcone | arrestato il compagno

(Di sabato 13 maggio 2023) L’uomo avrebbe spinto la compagna giù daldella loro abitazione aal culmine di una lite scoppiata per motivi economici. Avrebbe spinto la compagna giù dal, ad un primo piano di altezza superiore al solito, durante una lite per motivi economici. Laè finita in ospedale, lui è statoper

... con dei nostri parenti il cui capofamiglia, certo zio Guglielmo, nativo di, e suo tifoso di ... Sua moglie zia Clementina, sorella di mia nonna, di origini umbre, unache non si sarebbe ...Laè finita in ospedale, lui è stato arrestato per tentato omicidio. L'episodio si è verificato ieri sera in via Lavinaio, nel centro antico di, dove gli agenti del commissariato ......scettro è passato a Sofia Durante e tutti sono curiosi di scoprire come si comporterà lacon questa nuova sfida. Anche per Filippo e Nadtiza le cose sono cambiate: insieme hanno lasciato...

Napoli, donna precipita nel vuoto dopo litigio in casa Il Riformista

La donna che inizierà a telefonare Lara salvo poi raggiungerla a Napoli, altri non è che Ida Kolavenko (Marta Anna Borucinska) la madre biologica del piccolo Tommy. Fino ad oggi la madre di Tommy era ...Calendario partite della ventottesima giornata del campionato di Serie B donne. Le trentine sono vicine alla retrocessione in Serie C.